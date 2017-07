Британский соавтор Гальяно украсил витрины магазина портретами из ткани

Британский художник Бенджамин Шайн устроил выставку Seeing Through The Material в витринах люксового магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.

Объёмные женские портреты созданы вручную из единого куска полупрозрачной тонкой ткани. По словам автора, они являются размышлением на тему того, как можно поддерживать чувство прекрасного в эпоху материализма.

Бенджамин Шайн работает по памяти — без набросков, фотографий и других вспомогательных материалов. На одну инсталляцию у художника уходит более 50 часов работы и более 20 метров тонкого тюля, из инструментов в его арсенале — булавки, нитки и горячий утюг, которым он плавит синтетическую ткань.

Бенджамин Шайн — британский художник и скульптор. Родился в Лондоне в 1978 году. Бенджамин Шайн сотрудничает со многими брендами и помогает им в разработке дизайна продуктов. Среди поклонников творчества Шайна бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши и модельер Джон Гальяно. В 2012 году они вместе создали капсульную коллекцию футболок и свитшотов с изображением Мадонны с младенцем. В январе 2017 года Гальяно, в настоящее время креативный директор марки Maison Margiela, продемонстрировал портреты работы Шайна на одежде из коллекции сезона осень-зима 2017-2018.