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12:11, 2 мая 2024Мир

Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против крупнейших корпораций США и физических лиц
Bryan P. Fenton

Bryan P. Fenton. Фото: U.S. Department of Defense

Иран ввел санкции против нескольких юридических и физических лиц из США из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел исламской республики в Telegram.

«Следующие корпорации находятся под санкциями за поддержку Израиля и соучастие в совершении грубых действий против палестинского народа, особенно народа сектора Газа: Lockheed Martin Arms Company, General Dynamics Corporation, Skydio, Chevron Corporation и Kharon Company», — сообщает ведомство. В частности, данные корпорации обвиняются в поставке вооружений и топлива Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, под ограничения Тегерана попал ряд физических лиц. В него входят глава Командования специальных операций Вооруженных сил (ВС) США генерал Брайан Фентон, командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, генеральный директор американской оборонной корпорации Raytheon Technologies (RTX Corporation), а также ряд высокопоставленных американских чиновников.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список против иранских компаний. Ограничения направлены против нескольких иранских кораблей, компаний и физических лиц связанных с производством Тегераном беспилотников.

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      Дарья Устьянцева
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