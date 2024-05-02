Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против крупнейших корпораций США и физических лиц

Иран ввел санкции против нескольких юридических и физических лиц из США из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел исламской республики в Telegram.

«Следующие корпорации находятся под санкциями за поддержку Израиля и соучастие в совершении грубых действий против палестинского народа, особенно народа сектора Газа: Lockheed Martin Arms Company, General Dynamics Corporation, Skydio, Chevron Corporation и Kharon Company», — сообщает ведомство. В частности, данные корпорации обвиняются в поставке вооружений и топлива Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, под ограничения Тегерана попал ряд физических лиц. В него входят глава Командования специальных операций Вооруженных сил (ВС) США генерал Брайан Фентон, командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, генеральный директор американской оборонной корпорации Raytheon Technologies (RTX Corporation), а также ряд высокопоставленных американских чиновников.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список против иранских компаний. Ограничения направлены против нескольких иранских кораблей, компаний и физических лиц связанных с производством Тегераном беспилотников.