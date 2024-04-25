В США решили наказать Иран за нападение на Израиль

Минфин США расширил санкционный список против иранских компаний

Министерство финансов США решило расширить санкционный список против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Санкции в отношении нескольких иранских кораблей, компаний и физических лиц связанных с программой Ирана по созданию беспилотников, что стало последним шагом в попытке наказать Тегеран за нападение 13 апреля на Израиль», — передает агентство.

В частности, по данным министерства финансов, компания Sahara Thunder полагается на глобальную сеть морских перевозок для продажи иранских товаров, в том числе в Китай, Россию и Венесуэлу.

Как отмечается в материале, компания также активна в России, где она якобы помогла создать завод по производству дронов по контракту на сумму 1,75 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания также расширила свой санкционный список против Ирана. По данным правительства, режим был распространен на директоров компаний, которые якобы ведут бизнес в оборонной отрасли Ирана.