Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 25 апреля 2024Мир

В США решили наказать Иран за нападение на Израиль

Минфин США расширил санкционный список против иранских компаний

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министерство финансов США решило расширить санкционный список против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Санкции в отношении нескольких иранских кораблей, компаний и физических лиц связанных с программой Ирана по созданию беспилотников, что стало последним шагом в попытке наказать Тегеран за нападение 13 апреля на Израиль», — передает агентство.

В частности, по данным министерства финансов, компания Sahara Thunder полагается на глобальную сеть морских перевозок для продажи иранских товаров, в том числе в Китай, Россию и Венесуэлу.

Как отмечается в материале, компания также активна в России, где она якобы помогла создать завод по производству дронов по контракту на сумму 1,75 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания также расширила свой санкционный список против Ирана. По данным правительства, режим был распространен на директоров компаний, которые якобы ведут бизнес в оборонной отрасли Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

      Корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту

      Путин заявил о невозможности дозвониться до главы «Магнитки» после победы в КХЛ

      Следователи начали допросы подчиненных замглавы Минобороны России по взяткам

      Раскрыты новые подробности о задержанных за расправу российских военных

      Молдавский комитет «Победа» рассказал об истерии вокруг георгиевской ленты

      Россиянам объяснили традицию красить полстены в подъезде

      Путин выразил уверенность в снижении ставки ЦБ

      Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид

      В США решили наказать Иран за нападение на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше