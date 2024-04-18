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16:51, 18 апреля 2024Мир

Великобритания расширила санкционный список по Ирану

Великобритания внесла Генштаб ВС Ирана и ВМС КСИР в санкционный список

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Великобритания расширила санкционный список по Ирану, внеся в него Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Ирана и военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщаетcя в документе на сайте британского правительства.

«ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, а именно: угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля», — указано в документе.

По данным правительства Великобритании, Генштаб ВС Ирана был включен в список по этой же причине. Санкционный режим также был распространен на директоров компаний, которые якобы ведут бизнес в оборонной отрасли Ирана. Британия также ввела санкции против предприятий «Aseman Pishraneh Engineering Services Company» и «Sarmad Electronic Sepahan Company».

Санкции против Ирана в связи с ударом по Израилю также ввели США.

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      Елизавета Мытарева
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