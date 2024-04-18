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16:45, 18 апреля 2024Мир

США ввели санкции против Ирана в ответ на удар по Израилю

Белый дом: США ввели санкции против лиц, связанных с производством БПЛА в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США ввели новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена на сайте Белого дома.

«Менее недели назад Иран совершил одну из крупнейших ракетных атак и атак беспилотников, которые когда-либо видел мир, против Израиля... И сегодня мы привлекаем Иран к ответственности, вводя в отношении Ирана новые санкции и экспортный контроль», — сообщили в Белом доме.

Из заявления следует, что ограничения затронули лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также «связанные с КСИР организации». Более того, Вашингтон расширил ограничения для Министерства обороны Ирана, в том числе на ракетную и беспилотную программы страны.

17 апреля советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

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      Лина Пивоварова
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