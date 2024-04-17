Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана

Советник Байдена Салливан: США вскоре введут новые санкции против Ирана

США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Белый дом.

Он уточнил, что новые ограничения будут затрагивать ракетную и беспилотную программы Ирана. «А также... структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и министерству обороны Ирана», — анонсировал Салливан.

Ранее стало известно, что Палата представителей США обсудит законопроекты о введении санкций против Ирана после атаки на Израиль. Ряд законопроектов включает также призыв к ЕС объявить КСИР террористической организацией.