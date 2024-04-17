Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 17 апреля 2024Мир

Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана

Советник Байдена Салливан: США вскоре введут новые санкции против Ирана

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Белый дом.

Он уточнил, что новые ограничения будут затрагивать ракетную и беспилотную программы Ирана. «А также... структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и министерству обороны Ирана», — анонсировал Салливан.

Ранее стало известно, что Палата представителей США обсудит законопроекты о введении санкций против Ирана после атаки на Израиль. Ряд законопроектов включает также призыв к ЕС объявить КСИР террористической организацией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

      На Западе раскрыли ключевые уязвимости ВСУ

      Опасность беспилотников объявили в Курской области

      Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана

      В Крыму сочли идею Макрона о перемирии попыткой обмануть Россию

      В Дагестане арестовали еще восемь человек из ОПГ энергетиков

      Мужчины и женщины перечислили самые странные привычки партнеров

      Дуров усомнился в безопасности американских платформ

      Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР

      Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше