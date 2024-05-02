Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

Восемь игроков ФК «Хоса» из Таджикистана задержали за драку после матча в Москве

Восьмерых игроков футбольного клуба (ФК) «Хоса» задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 апреля на столичном стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО победил «Хосу» с разгромным счетом 12:0, после чего один из членов проигравшей команды начал бить соперника по голове. Затем к драке присоединились другие игроки «Хосы».

Один из пострадавших обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы. Нападавших — уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет — задержали, на них составили административные дела по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

По информации источника, материалы также передали в Следственный комитет, что может повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Кроме того, на двух спортсменов составили протокол за нарушение условий миграционного учета, им грозит депортация из России.

Ранее турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт устроила драку в одном из ночных клубов Стамбула. В состоянии алкогольного опьянения спортсменка напала на певицу Мелсум Эрдост во время ее выступления.