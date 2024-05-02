Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Ростов
Сегодня
19:15 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
12:21, 2 мая 2024Спорт

Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

Восемь игроков ФК «Хоса» из Таджикистана задержали за драку после матча в Москве

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Восьмерых игроков футбольного клуба (ФК) «Хоса» задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 апреля на столичном стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО победил «Хосу» с разгромным счетом 12:0, после чего один из членов проигравшей команды начал бить соперника по голове. Затем к драке присоединились другие игроки «Хосы».

Один из пострадавших обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы. Нападавших — уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет — задержали, на них составили административные дела по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

По информации источника, материалы также передали в Следственный комитет, что может повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Кроме того, на двух спортсменов составили протокол за нарушение условий миграционного учета, им грозит депортация из России.

Ранее турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт устроила драку в одном из ночных клубов Стамбула. В состоянии алкогольного опьянения спортсменка напала на певицу Мелсум Эрдост во время ее выступления.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на намеки Украины об ударе по Крымскому мосту

      В Кремле ответили на слова Байдена о ксенофобии в России

      В Кремле назвали позорной страницей истории Украины трагедию в Одессе

      В TikTok заблокировали один из аккаунтов Sputnik

      Экс-депутат Одессы назвал причины отсутствия расследования по Дому профсоюзов

      В США заявили об укреплении России из-за возвращения релокантов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Тульской области

      Россиянка решила купить квартиру и осталась без 2,5 миллиона рублей

      В Кремле сообщили о напряженном рабочем графике Путина

      В бригаде ВСУ заявили о потере всего костяка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше