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23:39, 5 марта 2024Спорт

Турецкая волейболистка российского клуба устроила драку в ночном клубе Стамбула

Турецкая волейболистка «Локомотива» Каракурт подралась в ночном клубе Стамбула

Фото: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт устроила драку в состоянии алкогольного опьянения в одном из ночных клубов Стамбула. Об этом сообщает Ensonhaber.com.

По информации источника, спортсменка посетила концерт турецкой певицы Мелсум Эрдост. В ходе выступления волейболистка забралась на сцену и отобрал микрофон у исполнительницы. Между девушками завязалась драка. Охрана выгнала Каракурт из заведения.

Ранее Каракурт сообщила о предубеждениях, которые у нее были относительно русских. Спортсменка рассказала, что думала о том, что живущие в России люди холодные. «Но, приехав сюда, я поняла, что это не так», — заявила она.

Каракурт подписала контракт с Локомотивом в феврале 2023 года. До этого волейболистка играла в итальянской «Новаре».

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      Алексей Гусев
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