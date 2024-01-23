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21:06, 23 января 2024Спорт

Турецкая волейболистка рассказала о предубеждениях о русских

Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт заявила, что считала русских холодными

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о предубеждениях, которые у нее были относительно русских. Ее слова приводит Volley News.

Спортсменка рассказала, что думала о том, что живущие в России люди холодные. «Но, приехав сюда, я поняла, что это не так. Мои товарищи по команде, руководство, все люди, работающие в клубе, всегда были очень отзывчивы и дружелюбны», — отметила Каракурт.

Волейболистка также рассказала, что российская культура не очень отличается от турецкой. «Есть русские блюда, которые мне нравятся, однако я очень скучаю по турецкой кухне», — заявила спортсменка.

Каракурт подписала контракт с Локомотивом в феврале 2023 года. До этого волейболистка играла в итальянской «Новаре».

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      Алексей Гусев
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