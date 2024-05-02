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12:19, 2 мая 2024Силовые структуры

Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

Находившуюся 16 лет в розыске за покушение на дочь россиянку признали вменяемой

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Находившуюся в федеральном розыске 16 лет жену главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан Минюстом иноагентом в России) Антонину Мартынову признали вменяемой. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает ТАСС.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую в попытке расправы над собственной дочерью вменяемой. По версии следствия, в феврале 2007 года она сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате инцидента девочка сломала челюсть и получила травму головы. 11-летний мальчик, который стал свидетелем случившегося, утверждал, что подсудимая бросила ребенка. Мартынова утверждала, что это был несчастный случай. В июле 2008 года коллегия присяжных признала ее виновной.

В ходе следствия Антонина, носившая фамилию Федорова, вышла замуж за иноагента Кирилла Мартынова.

16 апреля Новгородский областной суд отказал в проведении генетической экспертизы, которая призвана подтвердить, что Антонина Мартынова является матерью потерпевшей по делу.

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      Владимир Седов
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