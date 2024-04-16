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13:04, 16 апреля 2024Силовые структуры

Суд отказал в ДНК-экспертизе по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

Фото: CDC / Unsplash

Новгородский областной суд отказал в проведении генетической экспертизы, которая призвана подтвердить, что супруга главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан Минюстом иноагентом в России) Антонина является матерью потерпевшей по делу. Об этом сообщает РИА Новости.

С 2007 года Антонина Мартынова обвиняется в покушении на убийство своей двухлетней дочери. В 2008 году, после обвинительного вердикта присяжных, ее объявили в федеральный розыск, а в конце марта 2024-го задержали.

Судья Алексей Становский рассказал, что Мартынова вместе с потерпевшей по делу — дочерью Алисой Федоровой — около 16 лет скрывались в Ставропольском крае. Обвиняемая и ее ребенок подтвердили в суде, что являются родственниками. При этом адвокаты Мартыновой ходатайствовали о проведении генетической и баллистической (чтобы установить обстоятельства падения с высоты и наличие травм) экспертиз. Защитники Федоровой поддержали это требование, однако судья отклонил ходатайство.

По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате инцидента девочка сломала челюсть и получила травму головы. 11-летний мальчик, который стал свидетелем случившегося, утверждал, что подсудимая бросила ребенка. Женщина в свою очередь заявила, что это был несчастный случай. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной.

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