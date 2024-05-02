В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

Парламент Грузии отменил заседания из-за повреждения здания во время протестов

Парламент Грузии отменил все заседания, запланированные на 2 мая из-за повреждения здания во время протестов против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«В результате нападения протестующих на парламент Грузии были повреждены здание и инфраструктура законодательного органа. Сегодня не проведутся пленарные заседания и заседания бюро. Ведутся работы по уборке и реставрации здания», — говорится в сообщении парламента.

Кроме того, в законодательном органе введен красный уровень безопасности, который будет действовать до 14:00, после чего перейдет на желтый уровень. В здание могут попасть только лица, определенные руководителем аппарата парламента.

Очередной митинг оппозиции начался после принятия парламентом закона об иноагентах во втором чтении. По состоянию на ночь 2 мая, протесты завершились, однако некоторые манифестанты остались около здания на проспекте Руставели.