В Грузии завершился митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси закончился митинг против закона об иноагентах

Протестные акции против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси у здания грузинского парламента завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Некоторые манифестанты остались около здания на проспекте Руставели. Сотрудники правоохранительных органов предупредили их о том, что скоро на проспекте появятся городские службы, которые начнут очищать проезжую часть.

Ранее участники митинга против закона об иноагентах в Тбилиси десять минут пытались сжечь флаг России, но в итоге не смогли этого сделать.

Сначала манифестанты привязали флаг к воротам одного из служебных входов в парламент Грузии и пытались поджечь его с помощью зажигалок и спичек. По прошествии десяти минут один из участников акции протеста сорвал государственный символ РФ с ворот и разорвал его.