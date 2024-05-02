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12:19, 2 мая 2024Ценности

Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер . Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци и смутила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

59-летнюю знаменитость заметили во время прогулки в Нью-Йорке в укороченных брюках с лампасами, белом топе и черном плаще с гороховым принтом. Помимо этого, звезда надела ярко-розовые туфли на невысоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала серебряную цепочку, сумку на длинном ремешке и солнцезащитные очки.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Что за безвкусица?», «Она надела то, что упало из шкафа?», «Подходящий лук для прогулки возле дома», «Какая жуть, это ее старит», — высказались они.

В октябре 2023 года Сара Джессика Паркер появилась на публике в босоножках разного цвета. Кроме того, на мероприятие она надела приталенное черное платье длины миди с пышной плиссированной юбкой, которое обнажало ее плечи.

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      Екатерина Ештокина
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