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18:47, 6 октября 2023Ценности

Сара Джессика Паркер появилась на публике в босоножках разного цвета

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер появилась на публике в обуви разного цвета. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 58-летняя звезда посетила гала-концерт балетной труппы New York City Ballet в Нью-Йорке. На мероприятие она надела приталенное черное платье длины миди с пышной плиссированной юбкой, которое обнажало ее плечи.

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Также артистка дополнила образ объемным бантом в волосах, серебристой сумкой и босоножками на каблуках. При этом каждый из предметов в паре имел свой оттенок. Так, на левой ноге изделие было черным, а на правой — лиловым.

В сентябре Сара Джессика Паркер вышла в свет в одежде с откровенным вырезом. На размещенных снимках 58-летняя звезда предстала в изумрудном платье длины макси с широким поясом и длинными объемными рукавами. Кроме того, наряд был оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь, и разрезом до бедра.

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    Алина Гостева
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