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07:30, 15 сентября 2023Ценности

58-летняя Сара Джессика Паркер вышла в свет в платье с откровенным декольте

Фото: Dave Benett / Getty Images for The Ambassadors Theatre Group

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер вышла в свет в одежде с откровенным вырезом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 58-летняя звезда предстала в изумрудном платье длины макси с широким поясом и длинными объемными рукавами. Кроме того, наряд был оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь, и разрезом до бедра. Также артистка распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ босоножками с металлическим блеском в тон наряду, серебристой сумкой и массивными браслетами и серьгами.

Отмечается, что Паркер посетила вечеринку международной театральной организации Ambassador Theater Group в Лондоне.

Ранее в сентябре британская актриса Кейт Бекинсейл посетила афтепати музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 50-летняя знаменитость появилась на мероприятии в платье длины макси бирюзового цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.

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    Карина Черных
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