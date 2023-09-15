58-летняя Сара Джессика Паркер вышла в свет в платье с откровенным декольте

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер вышла в свет в одежде с откровенным вырезом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 58-летняя звезда предстала в изумрудном платье длины макси с широким поясом и длинными объемными рукавами. Кроме того, наряд был оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь, и разрезом до бедра. Также артистка распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ босоножками с металлическим блеском в тон наряду, серебристой сумкой и массивными браслетами и серьгами.

Отмечается, что Паркер посетила вечеринку международной театральной организации Ambassador Theater Group в Лондоне.

Ранее в сентябре британская актриса Кейт Бекинсейл посетила афтепати музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 50-летняя знаменитость появилась на мероприятии в платье длины макси бирюзового цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.