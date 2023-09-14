50-летняя Кейт Бекинсейл появилась на афтепати VMA в прозрачном платье

Британская актриса Кейт Бекинсейл посетила афтепати музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующий снимки публикует Page Six.

50-летняя знаменитость появилась на мероприятии в платье длины макси бирюзового цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что обнаженную грудь телезвезды прикрывали аппликации в виде серебристых цветов. В то же время в руках она держала блестящий клатч, а в качестве обуви выбрала силиконовые босоножки.

Среди прочего на лицо Бекинсейл визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы собрали в высокий хвост. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо с бриллиантом.

В мае Кейт Бекинсейл также пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья. Актриса посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для появления на публике она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.

Премия MTV Video Music Awards состоялась 12 сентября в Нью-Джерси. Награды за «Видео года», «Артист года» и «Песня года» получила певица Тейлор Свифт, а лучшим «Новым артистом» признали Ice Spice. В то же время в номинации «Лучшее k-pop видео» выиграла группа Stray Kids.