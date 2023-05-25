Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:48, 25 мая 2023Ценности

Кейт Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном наряде

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Британская актриса Кейт Бекинсейл пришла на Каннский кинофестиваль в обнажающем тело наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

49-летняя звезда «Ван Хельсинга» посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для выхода в свет она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.

Материалы по теме:
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян. Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян.Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
2 мая 2023
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте: самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте:самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
16 мая 2023

Знаменитость дополнила образ серебристыми босоножками на массивной платформе и высоких каблуках и изумрудными серьгами. Она завязала волосы в высокий хвост, оставив две пряди у лица, и нанесла макияж в нейтральной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели
VK представила мобильное приложение «VK Видео»
ВСУ 87 раз за сутки обстреляли городской округ в Белгородской области
Российский врач вместо осмотра в больнице отвез девочку домой и изнасиловал
Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после слов замглавы ГУР Украины
ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины
Лукашенко заявил о готовности к военному перевороту
Стало известно о планах Киева подорвать хранилище ядерного топлива
Кейт Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья
Ведущая популярного шоу словами «стала жестче» рассказала о переменах на проекте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.