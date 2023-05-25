Платье случайно обнажило грудь Хайди Клум на Каннском кинофестивале

Платье случайно обнажило грудь 49-летней модели Хайди Клум на Каннском кинофестивале

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

49-летняя манекенщица посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил грудь знаменитости, когда она позировала перед папарацци.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Образ модель дополнила прозрачными остроносыми босоножками на высоких каблуках и макияжем в нейтральной цветовой гамме. Кроме того, она распустила волосы, уложив их волнами, и надела серебряные серьги.

Ранее британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли также посетила Каннский кинофестиваль в откровенном образе и едва не оконфузилась на камеру. Жена актера Джейсона Стэйтема появилась на ковровой дорожке в черном платье длины макси люксового бренда Valentino с аппликацией в виде белого банта. При этом наряд дополняли открытая спина и высокий разрез, который при ходьбе едва не оголил ее нижнее белье.