Жена Стэйтема едва не оголилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли едва не оголилась в Каннах из-за разреза на платье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила Каннский кинофестиваль в откровенном образе и едва не оконфузилась на камеру. Снимки публикует Page Six.

Жена актера Джейсона Стэйтема появилась на ковровой дорожке в черном платье длины макси люксового бренда Valentino с аппликацией в виде белого банта. При этом наряд дополняли открытая спина и высокий разрез, который при ходьбе едва не оголил ее нижнее белье. При этом волосы знаменитости убрали от лица, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Ddp / Globallookpress.com

На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви манекенщица предпочла туфли на каблуках в тон платью. Что касается украшений, она предпочла бриллиантовые браслеты, кольцо и крупные серьги, марка которых не уточняется.

В марте 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. На одном из опубликованных в сети кадров манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивает грудь, и трусах с высокой талией.