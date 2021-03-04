Жена Стэтхэма снялась обнаженной для обложки журнала и взволновала фанатов

Жена актера Джейсона Стэтхэма, британская супермодель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На первом черно-белом кадре 33-летняя знаменитость сидит на табурете спиной к камере полностью обнаженная. При этом ее волосы собраны в небрежный пучок. На втором снимке манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивается грудь, и трусах на высокой талии. Публикация набрала больше 270 тысяч лайков, а в подписи к ней Хантингтон-Уайтли рассказала, что является поклонницей этого журнала с подростковых лет.

Фанатов взволновал внешний вид жены Стэтхэма. «Вау, это безумно красиво», «Мне нравятся эти обложки», «Неземная! Очень нежно и красиво», «Как всегда сногсшибательна», «Это невероятно! Поздравляю, ангел», — писали они.

В январе Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в костюме российского бренда. Манекенщица сфотографировалась в зеркале в собственном доме в одежде марки Bazilika. На размещенных кадрах она позирует в спортивном костюме оверсайз белого цвета, который состоит из худи и брюк.