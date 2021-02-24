Наоми Кэмпбелл с обнаженной грудью попала на обложку модного журнала

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания i-D, который вышел под лозунгом «Утопия в антиутопии» (The Utopia In Dystopia). Снимки появились в Instagram-аккаунте журнала в среду, 24 февраля.

На размещенном в соцсети кадре 50-летняя манекенщица позирует лицом к камере на фоне моря. Она запечатлена в черных плавках с обнаженной грудью, которую закрывает скрещенными руками. Образ знаменитости дополнен массивным головным убором из перьев.

Известно, что в интервью для издания Кэмпбелл рассказывает о красоте африканской страны Кении и размышляет над перспективами 2021 года. Автором съемки стал берлинский фотограф Луи Альберто Родригес (Luis Alberto Rodriguez).

В январе жители Кении возмутились в сети из-за новой должности супермодели Наоми Кэмпбелл. Согласно заявлению министерства туризма страны, она была назначена туристическим амбассадором государства и будет представлять его интересы на международном уровне. Такое решение вызвало негодование среди жителей страны, поскольку они хотели видеть на этом посту уроженку Кении.