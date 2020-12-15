Наоми Кэмпбелл раскрыла происхождение своего знаменитого костюма от коронавируса

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл раскрыла происхождение своего знаменитого защитного костюма, фотография которого стала вирусной весной. Ее слова приводит WSJ Magazine.

По словам 50-летней знаменитости, такой экипировкой она запаслась во время онлайн-шопинга на Amazon в разгар первой волны пандемии. «Я купила костюмы по подписке, и мне их до сих пор поставляют», — рассказала Кэмпбелл и добавила, что решила запастись защитой по совету своей коллеги, манекенщицы Линды Евангелисты.

Она также отметила, что однажды костюмы закончились на сайте и она не получила свою посылку. «Тогда я запаниковала, хотя на тот момент вообще не выходила из дома», — призналась модель.

Кроме того, женщина рассказала о реакции окружающих на ее обмундирование. «Было смешно, потому что люди решили, что я украла их из больницы и должна немедленно вернуть врачам. Я объяснила, что честно приобрела их на Amazon», — заключила Кэмпбелл.

Впервые фото, на котором она запечатлена в белом костюме с пластиковой маской для лица, супермодель поделилась в соцсетях в марте. В таком виде она позировала в здании аэропорта. После этого она неоднократно публиковала снимки в средствах защиты из самолета и показывала, как тщательно обрабатывает антисептиком сиденья перед рейсом.