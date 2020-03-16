Наоми Кэмпбелл выбросила манто Burberry после авиаперелета из-за коронавируса

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл выбросила манто люксового бренда Burberry после авиарейса из страха заразиться коронавирусом. На ее сообщение обратили внимание пользователи Twitter.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске, а также в бежевом пончо с коричневой кожаной отделкой, который надела поверх защитного костюма. «Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания», — высказала свои опасения одна из подписчиц Кэмпбелл под публикацией. На ее комментарий модель ответила, что выбросила манто еще в аэропорту сразу после перелета.

На сайте британского модного дома указанное пончо продается по цене 2790 долларов (боле 200 тысяч рублей).

Ранее 16 марта сообщалось об итальянке, которая попозировала обнаженной, прикрываясь медицинскими масками. Стефания Барбальо живет в Лондоне, однако ее семья находится в одном из регионов Италии, помещенных на карантин. Женщина решила сняться в таком виде с целью пропаганды защиты от коронавируса. По ее словам, важно закрывать лицо, чтобы остановить распространение инфекции.

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