В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса. Помимо этого, популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения от УК АО «Зара СНГ» («дочка» Inditex), копии которых поступили в распоряжение издания.

Кроме «Зара СНГ», указанные сообщения поступили от парфюмерных сетей «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Уточняется, что «Зара СНГ» не исключает временную приостановку работы торговых площадок Zara на территории страны. Руководство компании просит торговые центры не взимать за это время арендную плату, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

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Из-за опасений по поводу быстрого распространения коронавируса по всему миру закрываются общественные заведения я переносятся массовые мероприятия. В их числе оказалась и Неделя моды в Москве: 16 марта стало известно, что показы Mercedes-Benz Fashion Week будут отменены.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены 63 человека. Всего в мире более 169 тысяч случаев инфицирования, порядка 6,5 тысячи человек скончались.

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