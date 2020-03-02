Неделю моды в Токио отменили из-за коронавируса

Организаторы Недели моды в Токио, которая должна была пройти с 16 по 21 марта, отменили мероприятие из-за вспышки коронавируса. Заявление появилось на официальном сайте мероприятия Rakuten Fashion Week Tokyo 2020.

«Нашей первостепенной и главной задачей всегда было обеспечение безопасности всех вовлеченных сторон. В связи с тем, что число заразившихся коронавирусом растет ежедневно, после разговора с заинтересованными сторонами, мы приняли решение отменить Rakuten Fashion Week», — отмечается в сообщении.

Участникам мероприятия пообещали оказать поддержку их бизнесу, демонстрируя новые коллекции на официальном сайте Недели моды, а также в национальных и международных СМИ. Помимо этого, организаторы принесли извинения за принятые ими решения.

По всему миру отменяются массовые мероприятиями из-за опасений по поводу быстрого распространения нового китайского вируса. Так, например, показ модного дома итальянского модельера Джорджо Армани в Милане прошел без зрителей. В то время как в Париже временно закрыли для посещения Лувр. Когда музей восстановит работу, пока не сообщается.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания выявили в 69 странах мира.

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