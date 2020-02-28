Популярный спортивный бренд потерял миллиарды долларов из-за коронавируса

Популярный американский спортивный бренд Nike потерял 17 миллиардов долларов прибыли из-за коронавируса. Об этом сообщает Forbes.

В связи с распространением заболевания COVID-2019, в начале февраля компания закрыла половину магазинов в Китае, несмотря на то, что 18 процентов продаж приходится именно на его территорию. Те бутики, что остаются открытыми, работают по сокращенному графику.

Согласно приведенным данным, китайский рынок принес бренду 40 процентов от общей прибыли в 2019 году. В Китае производится 15 процентов продукции марки. Помимо этого, страна является наиболее прибыльным и быстрорастущим регионом для Nike.

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Эксперты отмечают, что в период с 2016 по 2019 год покупатели из Китая добавили больше двух миллиардов долларов к выручке производителя спортивных вещей.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Заболевание получило название COVID-2019. По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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