Застрявшие в Китае российские модели рассказали о жизни в очаге коронавируса

Российские модели, застрявшие в очаге распространения коронавируса — китайском Ухане, раскрыли подробности жизни в Китае. Их истории публикует Daily Beast.

В феврале 130 россиян эвакуировали из зараженной вирусом провинции Хубэй, в том числе и модель Надю Кочетову. Однако ее подруги Иви Гаврилиоти, Таня и Олеся решили остаться в стране, чтобы дождаться окончания эпидемии.

Девушки приехали на заработки в Китай летом 2019 года. В феврале все модельные агентства, с которыми они сотрудничали, прекратили свою деятельность. Оставшиеся без работы россиянки думали, что эпидемия коронавируса пройдет как сезон гриппа, но когда осознали масштаб проблемы, было поздно.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

«Сегодня вы наслаждаетесь прекрасным видом на озеро, а на следующий день сидите дома с закрытыми окнами и надеетесь на то, что скоро все это закончится», — рассказала одна из моделей в Instagram-аккаунте.

Подруги проводят будни дома, проверяя новости и занимаясь готовкой. «До недавнего времени мы три раза в неделю ходили за покупками в местный супермаркет, а сегодня охранник отказался пускать нас. У нас заканчивается питьевая вода», — пожаловались девушки.

По словам россиянок, в соседнем здании заколочены все окна, и никто не выходит на улицу, а школа рядом с их апартаментами не работает. Помимо этого, единственное слово на английском языке, которое девушки слышат в последнее время — карантин.

Их друзья из России постоянно отправляют им новости об умирающих на улицах людях и о том, что полиция вытаскивает жителей с симптомами коронавируса из их жилищ. Однако модели отмечают, что никогда такого не видели.

Власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!