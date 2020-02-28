Застрявшие в Китае российские модели рассказали о жизни в очаге коронавируса

Российские модели, застрявшие в очаге распространения коронавируса — китайском Ухане, раскрыли подробности жизни в Китае. Их истории публикует Daily Beast.
В феврале 130 россиян эвакуировали из зараженной вирусом провинции Хубэй, в том числе и модель Надю Кочетову. Однако ее подруги Иви Гаврилиоти, Таня и Олеся решили остаться в стране, чтобы дождаться окончания эпидемии.
Девушки приехали на заработки в Китай летом 2019 года. В феврале все модельные агентства, с которыми они сотрудничали, прекратили свою деятельность. Оставшиеся без работы россиянки думали, что эпидемия коронавируса пройдет как сезон гриппа, но когда осознали масштаб проблемы, было поздно.
«Сегодня вы наслаждаетесь прекрасным видом на озеро, а на следующий день сидите дома с закрытыми окнами и надеетесь на то, что скоро все это закончится», — рассказала одна из моделей в Instagram-аккаунте.
Подруги проводят будни дома, проверяя новости и занимаясь готовкой. «До недавнего времени мы три раза в неделю ходили за покупками в местный супермаркет, а сегодня охранник отказался пускать нас. У нас заканчивается питьевая вода», — пожаловались девушки.
По словам россиянок, в соседнем здании заколочены все окна, и никто не выходит на улицу, а школа рядом с их апартаментами не работает. Помимо этого, единственное слово на английском языке, которое девушки слышат в последнее время — карантин.
Их друзья из России постоянно отправляют им новости об умирающих на улицах людях и о том, что полиция вытаскивает жителей с симптомами коронавируса из их жилищ. Однако модели отмечают, что никогда такого не видели.
Власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.