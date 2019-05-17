Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей

Бывшая участница проекта «Топ-модель по-австралийски» Тайла Робертс рассказала о тяжелой жизни девушек, которые строят модельную карьеру. Откровенной историей, а также снимками изменившегося после ухода из модельного бизнеса тела, она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Я всегда боролась за это тело. Меня охватывал ужас при мысли, что в одно мгновение мои мечты будут разрушены, если число на рулетке изменится на полдюйма. Я счастлива, что в конце концов восстановилась», — призналась Робертс в подписи к посту.

Она также рассказала, что пересматривает фотографии с бекстейджа показов и вспоминает о том, как ей приходилось просыпаться в пять утра, а затем целый день ходить с толстым слоем косметики на лице «до тех пор, пока глаза не нальются кровью».

«Твои волосы вечно затягиваются, завиваются, выпрямляются, вытягиваются, поливаются лаком, расчесываются, ломаются, а искусственные волосы приклеиваются и снимаются так, будто они не имеют к тебе никакого отношения», — продолжила девушка.

По словам Робертс, чтобы заглушить желание есть сладкое, девушкам приходится курить, а туфли, в которых их отправляют на подиум, — всегда на два размера меньше.

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Помимо физических мучений модель испытывала эмоциональное давление. «Если ты не открываешь или не закрываешь шоу — значит, ты нужна для массовки, — жаловалась она. — Я сравнивала себя с каждой девушкой и ломала голову над тем, почему до сих пор не попала на показ, о котором мечтала».

В заключение Робертс отметила, что в таких условиях вынуждены работать модели в Австралии — стране, где модельный бизнес считается менее суровым, чем за границей.

В феврале британской модели Эди Кемпбелл запретили открывать показ на Неделе моды в Милане из-за лишнего веса. 28-летняя девушка принимала участие в шоу итальянского модного дома Fendi, после которого опубликовала фотографию с художницей Кристабл Макгриви за завтраком в отеле. «Когда бренд утверждает, что ты слишком большая, чтобы открывать показ, ты зовешь Кристабл на роскошный завтрак», — подписала она селфи.

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