Модель умерла после падения на подиуме

Модель Талес Соарес, участвовавший в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, умер после падения на подиуме. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщили организаторы мероприятия, Соарес упал во время показал бренда Ocksa. Возможно, он упал из-за того, что споткнулся об шнурки.

Издание Folha de S. Paulo отмечает, что сначала зрители приняли падение за часть представления. Однако позже мужчину начало трясти, а из его рта пошла пена.

Медицинские работники попытались оказать модели помощь на месте, после чего Соареса доставили в больницу, где констатировали его смерть. Мужчине было 26 лет.

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