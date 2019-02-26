Умерла российская модель из 90-х

Российская супермодель Ольга Пантюшенкова умерла от рака в возрасте 44 лет. Об этом в Facebook сообщил бывший стилист Vogue Алексей Пантыкин, работавший с моделью.

Пантюшенкова скончалась 6 февраля в Санкт-Петербурге, однако это стало известно только сейчас.

На протяжении нескольких лет бывшая модель боролась с болезнью. Родные пока не дали комментариев по поводу ее смерти.

Ольга Пантюшенкова обрела славу в 1990-х годах, став победительницей нескольких конкурсов красоты, после чего переехала в Европу и заключила договор с одним из лучших парижских домов моды. Пантюшенкова также работала с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джоном Гальяно.

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