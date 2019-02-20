Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе

Французский модный дом Chloe раскритиковали за рекламную кампанию, в которой снялась слишком худая модель. Об этом сообщает Daily Mail.

На появившемся в сети ролике несколько девушек представляли новую коллекцию Chloe весна-лето 2019. На одной из моделей был разноцветный топ с логотипом бренда и мини-юбка с бахромой и поясом. В руках она несла сумку Mini Chloe C. Однако внимание зрителей больше всего привлекла «нездоровая», по их словам, внешность девушки.

Комментаторы пристыдили модный дом под фотографией в Instagram, назвав тело модели «старомодным».

Фото: Сhloe

«Модель чересчур худая. Chloe должно быть стыдно пропагандировать такую эстетику», — сокрушались одни.

«Девушка выглядит ужасно нездоровой», — взволновались другие.

«Худоба этой молодой женщины опасна. Она выглядит тревожно. Ей нужна реальная помощь, а не съемка в рекламе», — критиковали третьи.

«Реклама с моделью-анорексичкой — это позор. Она должна быть запрещена», — поддержали четвертые.

Представители модного дома пока никак не прокомментировали ситуацию.

В октябре 2018 года управление рекламными стандартами Великобритании свернуло телевизионные рекламные ролики модного бренда Nasty Gal из-за нездоровой внешности модели. Несмотря на заверения компании о том, что комплекция модели соответствует всем параметрам взрослой здоровой женщины, организация получила 22 письма с жалобами телезрителей.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!