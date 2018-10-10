Рекламу одежды свернули из-за нездоровой внешности модели

Управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority (ASA) свернуло телевизионные рекламные ролики модного бренда Nasty Gal из-за нездоровой внешности модели. Об этом сообщает The Sun.

На видео стройная девушка демонстрировала комплект спортивной одежды, в который входили платье, юбка и белье для тенниса. Несмотря на заверения бренда о том, что комплекция модели соответствует всем параметрам взрослой здоровой женщины, в ASA поступило 22 письма с жалобами телезрителей.

«В итоге мы решили, что в тех сценах снималась недопустимо худая модель, и заключили, что ролик не соответствует нормам. Мы попросили Nasty Gal отнестись к дальнейшей подготовке рекламы с большей ответственностью», — прокомментировали сотрудники ASA.

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В сентябре самая полная в мире плюс-сайз модель Тесс Холлидей опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, где она запечатлена обнаженной. На снимке 33-летняя модель лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки. «Мир сошел с ума, если считает, что это позитивное фото. Ничем не отличается от анорексичек», — раскритиковали его пользователи.

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