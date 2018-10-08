Ким Кардашьян показала лицо до пластики

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам свою внешность в подростковом возрасте. Фотографию она опубликовала в Instagram.

На снимке 13-летняя Кардашьян сидит в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье автомобиля и смотрит в камеру. «90-е. Только я и мой пейджер сидим в машине родителей и изображаем, что умеем водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть», — поведала 37-летняя телезвезда в описании к снимку.

Подписчикам понравилось детское естественное лицо Кардашьян.

«Намного милее, чем сейчас. Натуральная красота. А теперь — сплошной ботокс и операции», — негодовали одни.

«Тогда ты была чиста и невинна. Тебе этого так не хватает сейчас», — согласились другие.

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«Просто чудо!» — восхищались русскоязычные комментаторы.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян выкладывает кадры из прошлого. В сентябре она показала, как выглядела в школьные годы. На том снимке подросток-Кардашьян смеется перед камерой, а ее волосы отстрижены в короткое каре и украшены заколкой с желтым цветком.

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