Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала своим поклонникам, как она выглядела в школьные годы. Фотографию телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке подросток-Кардашьян смеется перед камерой. Ее волосы отстрижены в короткое каре, которое она украсила заколкой с желтым цветком. «Восьмой класс — Дрю Бэрримор была моим кумиром!» — призналась она в описании к снимку.

Фанатов поразило чересчур «старое» лицо тинейджера, и они наводнили пост комментариями.

«Я в 27 выгляжу как ты в 14», — недоумевали одни.

«Как ужасно ты выглядела в восьмом классе», — критиковали другие.

«В школе ты была старше, чем сейчас», — заметили третьи.

Тем не менее на данный момент фотография Ким Кардашьян собрала более двух миллионов лайков.

Материалы по теме Полные нули Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах

Ранее в сентябре жена Канье Уэста показала подписчикам, как она выглядела 20 лет назад. В 1998 году она сфотографировалась со своим отцом Робертом Кардашьяном. Внимание большинства фанатов привлекли изменения в лице женщины. Они заметили, что в то время у нее были другие черты и тонкие треугольные брови.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!