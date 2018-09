Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст пожаловалась на свои большие ягодицы в очередном выпуске программы Keeping Up With the Kardashians. Об этом сообщает People.

«Ким, когда ты сидишь, твои ягодицы выглядят огромными», — заявила сестра Ким Кардашьян-Уэст Кортни в эфире. Однако их мать Крис Дженнер сделала замечание дочери, посчитав ее слова оскорбительными.

«Но они ей нравятся. Я не сказала ничего плохого», — ответила Кортни.

«Нет, не нравятся! Я каждый день из-за них плачу», — призналась 37-летняя Кардашьян-Уэст.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян показала подписчикам в Instagram, как она выглядела 20 лет назад. Внимание большинства привлекли изменения в лице телезвезды. Они заметили, что в то время у нее были другие черты и тонкие треугольные брови. «Раньше твои брови, губы, волосы, нос и все тело были великолепны! Тогда ты была красавицей», — восхищались другие.

