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04:09, 11 мая 2024Мир

В Израиле назвали возможное местонахождение лидера ХАМАС

Times of Israel: лидер ХАМАС может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Яхья Синвар

Яхья Синвар . Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис. На его возможное местонахождение указала газета Times of Israel со ссылкой на двух израильских чиновников.

В интервью изданию официальные лица не смогли точно сказать, где именно находится Синвар. При этом чиновники поделились информацией, которая есть в распоряжении разведки Израиля.

«Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях в районе Хан-Юниса, около пяти миль к северу от Рафаха», — сказано в статье.

В феврале в Израиле рассказали о возможном нахождении лидера ХАМАС внутри лабиринтной сети туннелей под югом сектора Газа. Официальные лица США согласились с израильской оценкой того, что Синвар скрывается где-то под своим родным городом и окружил себя заложниками.

В конце апреля издание The New Arab написало, что Яхья Синвар вылез из туннеля и проинспектировал сектор Газа.

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      Марина Совина
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