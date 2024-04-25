Лидер ХАМАС вылез из туннеля

The New Arab: лидер ХАМАС Синвар вылез из туннеля и проинспектировал сектор Газа

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар вылез из туннеля и проинспектировал сектор Газа. Об этом сообщает издание The New Arab со ссылкой на источник.

«В недавних дискуссиях между руководством движения Синвар проинформировал внешнее руководство о ситуации с сопротивлением в Газе и подтвердил, посредством точных полевых данных, силу позиций», — заявил источник издания.

По его словам, Синвар недавно проинспектировал районы, где произошли столкновения «между сопротивлением и оккупационной армией», а также встретился с некоторыми бойцами движения «на земле, а не в туннелях».

Ранее в Израиле рассказали о возможном нахождении лидера исламистской группировки внутри лабиринтной сети туннелей под югом сектора Газа. Официальные лица США согласились с израильской оценкой того, что Синвар скрывается где-то под своим родным городом и окружил себя заложниками.