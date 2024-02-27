WP: в Израиле рассказали о возможном нахождении лидера ХАМАС Синвары

В Израиле рассказали о возможном нахождении лидера исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвары внутри лабиринтной сети туннелей под югом сектора Газа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Считается, что Синвар спрятан в лабиринте туннелей под Хан-Юнисом, городом на юге Газы (...) Официальные лица США заявили, что они согласны с израильской оценкой того, что Синвар скрывается где-то под своим родным городом и окружил себя заложниками», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что США осуществляют аналитическую помощь Израилю в поиске главы ХАМАС через составление карт туннелей. При этом в Израиле подчеркнули, что американская разведка и военные не задействованы в зоне проведения боевых действий.

Общественный интерес к судьбе Синвара вновь возник после публикации видео 13 февраля, где можно было увидеть руководителя ХАМАС со своей семьей. По мнению автора издания, опубликованные кадры вновь создают у населения Израиля ощущение скорого нахождения и ликвидации главы группировки. Однако в самом Израиле продолжаются споры о необходимости данных мер.

Ранее стало известно о готовности Израиля пойти на уступки в переговорах с ХАМАС об обмене заложников. Предполагается, что Синвар склонен принять данное предложение.