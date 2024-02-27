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09:34, 27 февраля 2024Мир

Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках

NYT: Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках

Фото: Susana Vera / Reuters

Израиль пошел на уступку в переговорах с исламистской группировкой ХАМАС о заложниках, так как рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Правительство Нетаньяху ранее избегало такой уступки отчасти потому, что освобождение палестинцев, связанных с крупными террористическими актами, даже в обмен на израильских заложников, могло подвергнуть его серьезной критике внутри страны», — отмечается в материале издания.

Сообщается, что ХАМАС не ответил на данное предложение, однако лидер движения в секторе Газа Яхья Синвар может принять данное предложение. Как отмечают авторы, ситуация осложняется планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проведению операции в городе Рафах на юге сектора, которая может привести к значительным жертвам среди мирного населения. Поэтому США стремятся достигнуть компромисса Израиля с ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто к 4 марта. Он добавил, что США делают все необходимое для скорейшего достижения сделки.

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      Максим Габриелян
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