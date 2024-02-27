Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 27 февраля 2024Мир

Байден раскрыл дату начала перемирия Израиля и ХАМАС

Байден: соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в Секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта, началу следующей недели. Об этом сообщает Politico.

«Надеюсь, к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности [Джейк Салливан] говорит мне, что мы близки к соглашению, но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», — раскрыл Байден журналистам вероятные сроки.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена и небольшая группа партнеров из арабских стран завершают разработку подробного всеобъемлющего плана долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Его должны были представить в течение нескольких недель. «Ключевым моментом является сделка о заложниках», — сообщил изданию американский чиновник, участвующий в разработке плана.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

      Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках

      В Европе создали автомобиль для подростков

      Удар молнии погубил забиравшую детей из школы женщину

      Отдыхающая в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах

      Мужчины старше 30 лет дали советы молодым парням

      Продюсер «Женского стендапа» дала совет начинающим юмористкам

      Популярная 40-летняя актриса вышла в свет в откровенном образе

      Опасавшийся болезни россиянин заколол жену

      Байден раскрыл дату начала перемирия Израиля и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше