Байден раскрыл дату начала перемирия Израиля и ХАМАС

Байден: соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта

Президент США Джо Байден заявил, что перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в Секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта, началу следующей недели. Об этом сообщает Politico.

«Надеюсь, к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности [Джейк Салливан] говорит мне, что мы близки к соглашению, но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», — раскрыл Байден журналистам вероятные сроки.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена и небольшая группа партнеров из арабских стран завершают разработку подробного всеобъемлющего плана долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Его должны были представить в течение нескольких недель. «Ключевым моментом является сделка о заложниках», — сообщил изданию американский чиновник, участвующий в разработке плана.