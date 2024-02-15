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14:13, 15 февраля 2024Мир

Стали известны сроки появления мирного плана США для Израиля и Палестины

WP: США, Катар и Египет подготовили мирный план для Израиля и Палестины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена и небольшая группа партнеров из арабских стран завершают разработку подробного всеобъемлющего плана долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Его представят в ближайшие несколько недель, сообщает The Washington Post (WP).

«Ключевым моментом является сделка о заложниках», — сообщил изданию американский чиновник, участвующий в разработке плана.

План хотят представить в ближайшее время в связи с предполагаемой паузой в боевых действиях и освобождением заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. На данный момент об этом ведут переговоры США, Катар и Египет.

Прекращение огня, которое продлится не более шести недель, «даст время для обнародования плана, привлечения дополнительной поддержки и принятия первых шагов по его реализации», в которые входит создание временного правительства Палестины, отмечает WP.

Ранее в Палестине назвали условия принятия перемирия с Израилем, среди которых — полное прекращение огня и реконструкция сектора Газа.

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      Лина Пивоварова
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