Стали известны условия принятия перемирия Палестиной

«Исламский джихад»: Палестина не примет перемирие без прекращения огня Израилем

«Исламский джихад» назвал условия принятия перемирия с Израилем Палестиной. Палестинцы не примут его без прекращения Израилем огня, выхода армии противника из Газы и ее реконструкции, цитирует его РИА Новости.

Любое перемирие с Израилем должно быть всеобъемлющим и постоянным, оно должно иметь гарантии устойчивости, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Турция предложила предоставить Палестине гарантии безопасности через свое военное и политическое присутствие в регионе.

