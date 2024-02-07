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13:03, 7 февраля 2024Мир

Стали известны условия принятия перемирия Палестиной

«Исламский джихад»: Палестина не примет перемирие без прекращения огня Израилем

Фото: Palestine Red Crescent Society / Reuters

«Исламский джихад» назвал условия принятия перемирия с Израилем Палестиной. Палестинцы не примут его без прекращения Израилем огня, выхода армии противника из Газы и ее реконструкции, цитирует его РИА Новости.

Любое перемирие с Израилем должно быть всеобъемлющим и постоянным, оно должно иметь гарантии устойчивости, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Турция предложила предоставить Палестине гарантии безопасности через свое военное и политическое присутствие в регионе.

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      Ольга Лаврикова
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