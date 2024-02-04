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13:36, 4 февраля 2024Мир

Турция предложила Палестине гарантии безопасности через военное присутствие

Sabah: Анкара предложила Палестине свое военное и политическое присутствие

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турция предложила предоставить Палестине гарантии безопасности через свое военное и политическое присутствие в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре сообщает газета Sabah.

«Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием», — указывает издание.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается привлечь страны Запада на сторону Палестины в конфликте с Израилем.

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      Виктория Кондратьева
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