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14:28, 22 ноября 2023Мир

Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

TGRT Haber: Эрдоган заявил, что пытается привлечь Запад на сторону Палестины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Турция пытается привлечь страны Запада на сторону Палестины в конфликте с Израилем. Об этом в интервью телеканалу TGRT Haber сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с ними встретимся, обсудим, подумаем, как привлечь их на сторону Палестины. На прошлой неделе у нас был визит в Германию», — сказал он, добавив, что «только в Испании ситуация развивается в положительном направлении».

По словам Эрдогана, на следующей неделе он проведет встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, у которого отличная от большинства европейцев позиция по данному вопросу.

Ранее Эрдоган призвал страны с «сильными карманами» помочь фонду восстановления Газы, созданному в рамках прошедшего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

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      Виктория Кондратьева
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