Эрдоган призвал страны мира с «сильными карманами» помочь Газе

Hurriyet: Эрдоган призвал страны мира помочь сектору Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны с «сильными карманами» помочь фонду восстановления Газы, созданному в рамках прошедшего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. Его слова приводит газета Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Турция приложит все усилия для восстановления анклава. По его мнению, другие страны, у которых есть возможность, должны «засунуть руки в карманы» и помочь Газе. «Мы оказали необходимую поддержку созданному фонду, мы вместе озвучили это на конференции в Эр-Рияде, мы должны оказать необходимую поддержку и там», — заявил политик.

Кроме того Эрдоган указал, что власти Турции не намерены мириться с политикой Израиля, которое «разрастается за счет непрерывных оккупаций и узурпации земель» с тем, чтобы делать Газу безлюдной.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше.

Помимо этого, Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием.