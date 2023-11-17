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21:16, 17 ноября 2023Мир

Эрдоган обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием

Эрдоган заявил, что Израиль лжет и скрывает факт обладания ядерным оружием

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием, сообщает РИА Новости.

«Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да"», — заявил турецкий лидер.

Он также добавил, что еврейское государство очень хорошо использует ложь в своих целях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней мирного населения сектора Газа. По его словам, Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирных жителей, в то время как ХАМАС приносит только вред.

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      Марина Совина
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