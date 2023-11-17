Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней населения Газы

Нетаньяху: Израилю не удалось минимизировать потери среди мирных жителей Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней мирного населения сектора Газа. Его слова приводит Fox News.

«Другое, что я могу сказать, это то, что мы постараемся завершить эту работу с минимальными жертвами среди гражданского населения. Это то, что мы пытаемся сделать: свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. Но, к сожалению, нам это не удалось», — заявил он.

По его словам, Израиль делает все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирных жителей, в то время как ХАМАС приносит только вред.

Ранее стало известно о согласии Израиля и ХАМАС на перемирие на территории сектора Газа. Уточняется, что оно продлится три дня.