Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

Эрдоган заявил, что у Израиля во много раз больше заложников, чем у ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше, сообщает РИА Новости.

По его словам, сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками. При этом он указал на то, что у Израиля во много раз больше заложников, чем у ХАМАС.

«Было бы несправедливо, если бы мы этого не видели», — заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием. Он также добавил, что еврейское государство очень хорошо использует ложь в своих целях.