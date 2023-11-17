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21:30, 17 ноября 2023Мир

Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

Эрдоган заявил, что у Израиля во много раз больше заложников, чем у ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше, сообщает РИА Новости.

По его словам, сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести обмен заложниками. При этом он указал на то, что у Израиля во много раз больше заложников, чем у ХАМАС.

«Было бы несправедливо, если бы мы этого не видели», — заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля, отметив, что он скрывает факт обладания ядерным оружием. Он также добавил, что еврейское государство очень хорошо использует ложь в своих целях.

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      Марина Совина
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