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04:31, 11 мая 2024Мир

Стало известно условие вступления Украины в НАТО

Посол ФРГ Егер: Украина вступит в НАТО только после окончания конфликта
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Посол ФРГ в Киеве Мартин Егер заявил, что Украина сможет вступить в НАТО лишь после окончания конфликта на ее территории. Об этом он заявил в эфире канала ТСН на YouTube.

«Как человек, который находится на Украине, и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО», — уточнил он. При этом, по словам Егера, в настоящий момент членство государства в альянсе «нереально».

Дипломат добавил, что Киев получает поддержку, чтобы «защитить свою независимость», но вопросы о вступлении в блок нужно решать уже после окончания конфликта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Маргарита Пименова
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